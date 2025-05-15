Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Анкари. Президент України Володимир Зеленський завершив візит до Туреччини та вже вирушив до Албанії.

Читайте також Зеленський прокоментував заяву Трампа про необхідність прямих переговорів США та Росії

Зеленський їде до Албанії

Таким чином, остаточно підтверджено, що у переговорах у Стамбулі Зеленський участі не братиме.

Президент летить у Тирану: дивитися відео

Завтра зранку ми з Президентом Ердоганом об’єднаємось і доєднаємось до саміту Європейської політичної спільноти в Албанії у місті Тирана. Там буде більше сорока лідерів,

– заявив Зеленський на спільній пресконференції з Реджепом Ердоганом.

Завтра, 16 травня, глава держави візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти в Тирані.

Тим часом українська делегація, очолювана міністром оборони Рустемом Умєровим, вирушила до Стамбула. Там, за словами МЗС Росії, сьогодні може розпочатися зустріч із делегацією Кремля, яку очолюють чиновники другого ешелону – без участі Путіна.