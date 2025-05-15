Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський про слова Трампа щодо зустрічі з Путіним

Трамп сказав, що склад російської делегації його не розчарував. Ба більше, він навіть не знає, хто туди увійшов. Адже все буде вирішуватися під час особистої зустрічі Трампа та Путіна.

"Нічого не станеться, доки ми з Путіним не зустрінемося. Він збирався їхати, але він думав, що я поїду. Він би не поїхав, якби мене там не було", – сказав президент США.

Володимир Зеленський висловився щодо цього.

Ви знаєте, є турне по Близькому Сходу у президента Трампа, і зрозуміло, що у нього кожного дня зустрічі з відповідними лідерами, заздалегідь є домовленості, рішення тощо. Але він сказав, що готовий долучитися. Він дав сигнал, що якщо будуть лідери, буде президент України, буде президент Росії, то президент Сполучених Штатів долучиться. Так я це сприймаю.

Трамп зараз перебуває в ОАЕ. Раніше він припускав, що може прибути в Туреччину 16 травня, "якщо це буде доречно".

Зеленський відправив на зустріч із росіянами делегацію, а сам вирушив в Албанію.