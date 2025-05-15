Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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"Без мене нічого не буде": що сказав Трамп про переговори між Україною та Росією

Слова президента США вражають.

Нічого не станеться між Росією й Україною, доки ми з Путіним не зустрінемося,

– заявив він.

Таким чином, лідер Америки дав сигнал: без його зустрічі з Путіним не буде зрушень у мирних переговорах щодо України.

А сміховинний склад російської делегації Трамп прокоментував так: "Я нічого не знаю про російську делегацію в Туреччині. Я не розчарований нею".

Повністю обурливий коментар Трампа звучить так:

Я нічого не знаю про делегацію. Я навіть не перевіряв. Послухайте, нічого не станеться, доки ми з Путіним не зустрінемося. Він збирався їхати, але він думав, що я поїду. Він би не поїхав, якби мене там не було.

Цікаво, що напередодні Трамп припустив, що може відвідати Туреччину для участі в переговорах.