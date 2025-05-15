Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів кореспондентці 24 Каналу.

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Як українці реагують на склад російської делегації

Очільник Кремля запропонував відновити переговори України та Росії в Туреччині 15 травня. Володимир Зеленський на це погодився, заявивши, що "чекатиме на Путіна в Туреччині особисто".

Однак російський диктатор не з'явиться на переговорах. Він затвердив склад делегації Росії, до якого не входять високопосадовці – ані міністр закордонних справ Лавров, ані помічник Путіна Ушаков.

Сибіга наголосив, що від України прибула делегація найвищого рівня на чолі з президентом Зеленським. Росія вчинила протилежним чином.

Несерйозність намірів щодо миру та, я б більше сказав, зневага до своїх партнерів в контексті мирного процесу,

– прокоментував міністр закордонних справ.

У коментарі "Ми Україна" речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Путін ховається від зустрічі в Туреччині, відправляючи людей низького рівня. Він зазначив, що зустріч Зеленського та Ердогана, яка відбувається 15 травня, також є дуже важливою.

Президент України наголосив, що рівень делегації росіян схожий на бутафорський. Він вирішить з турецьким лідером, як діяти дали.