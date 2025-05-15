Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Что сказал Зеленский о словах Трампа о встрече с Путиным

Трамп сказал, что состав российской делегации его не разочаровал. Более того, он даже не знает, кто туда вошел. Ведь все будет решаться во время личной встречи Трампа и Путина.

"Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся. Он собирался ехать, но он думал, что я поеду. Он бы не поехал, если бы меня там не было", – сказал президент США.

Владимир Зеленский высказался по этому поводу.

Вы знаете, есть турне по Ближнему Востоку у президента Трампа, и понятно, что у него каждый день встречи с соответствующими лидерами, заранее есть договоренности, решения и тому подобное. Но он сказал, что готов присоединиться. Он дал сигнал, что если будут лидеры, будет президент Украины, будет президент России, то президент Соединенных Штатов присоединится. Так я это воспринимаю.

Трамп сейчас находится в ОАЭ. Ранее он предполагал, что может прибыть в Турцию 16 мая, "если это будет уместно".

Зеленский отправил на встречу с россиянами делегацию, а сам отправился в Албанию.