Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського. Україна обмежила до мінімуму участь у переговорах з російською стороною через відсутність російського диктатора Владіміра Путіна.

Читайте також Переваг і недоліків буде в однаковій мірі: в Путіна дуже простий вибір щодо перемовин

Переговори у Стамбулі без Путіна

Делегація приїде до Стамбулу, але без топпосадовців.

Але начальнику Генштабу, поки що, голові СБУ та ще кільком людям, які в нашій делегації, які зараз зі мною приїхали, і відповідно мені, також немає що робити, тому що Путін не прилетів поки що, або зовсім, ніхто цього не знає,

– наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що президент США Дональд Трамп дав сигнал про можливу появу на цих переговорах.

До слова, президент України Володимир Зеленський раніше заявив про готовність України до прямих переговорів з Росією щодо безумовного припинення вогню.

Зеленський підкреслив, що всі сторони мають демонструвати готовність до переговорів, і нагадав, що Росія запропонувала переговори.