Відповідну заяву під час пресконференції у четвер, 15 травня, зробив президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Що сказав Зеленський про переговори

Український президент на брифінгу в Анкарі наголосив, що всі сторони мають демонструвати готовність до переговорів. На його думку, першим кроком у цьому питання повинно бути повне припинення вогню.

Якщо безумовне припинення вогню можливо зробити сьогодні на рівні технічних груп, без лідерів – немає запитань, можна не зустрічатись. Як ми чули, безумовне припинення вогню – такі речі повинні вирішуватись на прямих перемовинах лідерів – я тут. Ми готові до прямих перемовин,

– заявив він.

Він нагадав, що Росія сама запропонувала переговори 15 травня, заявивши, що Путін готовий до перемовин. Втім, за його словами, це "поки що балачки". Зеленський наголосив, що диктатор повинен продемонструвати лідерство.

"Якщо готовий до перемовин – треба зустрічатися без будь-яких умов", – резюмував він.

До слова, також Зеленський на пресконференції після переговорів з Ердоганом відзначив низький рівень російської делегації, проте наголосив, що відправляє українських посадовців "з поваги до президентів Трампа й Ердогана".