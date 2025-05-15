Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію українського президента в Анкарі. О 16:20 там завершилася його зустріч з Реджепом Ердоганом.

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Що заявив Зеленський

Український лідер нагадав – пропозиція прямих перемовин у Туреччині була російською. Владімір Путін не прибув до Стамбулу навіть попри особисту підтримку ідеї Дональдом Трампом.

Ми бачимо, що вони (росіяни – 24 Канал), на жаль, дуже несерйозно ставляться до реальних перемовин. Ми не бачимо серед присутніх тих, хто дійсно ухвалює рішення,

– зазначив Зеленський.

Рівень російської делегації він назвав "достатньо низьким". Однак з поваги до американського та турецького президентів і за бажання досягти перших кроків у деескалації війни Зеленський відправив у Стамбул українську делегацію.

Нагадаємо, серед російських перемовників – помічник диктатора й голова російського військово-історичного товариства Владімір Мединський, заступник міністра закордонних справ Росії Галузін, начальник Головного управління Генштабу ЗС Росії Костюков і заступник міністра оборони Росії Фомін.