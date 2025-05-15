Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию украинского президента в Анкаре. В 16:20 там завершилась его встреча с Реджепом Эрдоганом.

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Что заявил Зеленский

Украинский лидер напомнил – предложение прямых переговоров в Турции было российским. Владимир Путин не прибыл в Стамбул даже несмотря на личную поддержку идеи Дональдом Трампом.

Мы видим, что они (россияне – 24 Канал), к сожалению, очень несерьезно относятся к реальным переговорам. Мы не видим среди присутствующих тех, кто действительно принимает решения,

– отметил Зеленский.

Уровень российской делегации он назвал "достаточно низким". Однако из уважения к американскому и турецкому президентам и в желании достичь первых шагов в деэскалации войны Зеленский отправил в Стамбул украинскую делегацию.