Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського в Анкарі.

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Як проходитимуть переговори в Стамбулі

Володимир Зеленський повідомив, що до складу української делегації в Туреччині увійшли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, керівник Генштабу Андрій Гнатов, голова СБУ Василь Малюк і представники всіх розвідок України.

Натомість за словами президента, серед російської делегації наразі немає "тих, хто ухвалює рішення".

З поваги до президента Трампа, з поваги до високого рівня делегації Туреччини та президента Ердогана, і в спробі досягти хоча б перших кроків до деескалації, припинення війни, а саме припинення вогню, я вирішив відправити делегацію до Стамбула,

– заявив Зеленський.