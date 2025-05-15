Про це 24 Каналу розповіла ведуча Андріана Кучер, зауваживши, що саме цей факт привертає увагу і європейців, і американців. Їхні посадовці непублічно обговорюють "бажання" Росії до миру.

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Розмови в кулуарах про прямі переговори України та Росії

Ведуча 24 Каналу повідомила, що з непублічних коментарів можна зробити висновки, що саме Росія є головною перешкодою до миру. Це усвідомлюють європейські країни та знає Україна.

Зараз росіяни висилають бутафорську делегацію та демонструють, що вони не зацікавлені у мирному процесі та в будь-яких дипломатичних рішеннях,

– наголосила вона.

У кулуарах можна почути, що американці все ж мають сподівання, що у найближчу добу відбудеться "щось" важливе, те, що суттєво вплине на переговорний процес. Водночас для усіх інших вже очевидно – Росія не зацікавлена у переговорах та у прямому діалозі.

Зауважте! Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що відсутність російського диктатора у Стамбулі – це зневага до партнерів у контексті мирного процесу, яка не свідчить про серйозні наміри Кремля.

"Якщо сьогодні українська та російська делегації зустрінуться, то завтра, можливо, у Стамбулі відбудеться зустріч між українцями та американцями, щоб зафіксувати та підсумувати позицію, яку продемонструють росіяни", – додала Кучер.

До слова, крім президента України, в Туреччину прибула українська делегація на найвищому рівні. Зеленський заявив, що це – Міністерство закордонних справ, його Офіс, військові та представники всіх наших розвідок.