Таку думку 24 Каналу висловив офіцер 412 окремого полку безпілотних систем NEMESIS Сергій "Скалун", зауваживши, що росіяни будуть готувати повторні наступи, тому і українські захисники повинні бути готові. Мовиться не лише про поповнення особового складу.

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Що робитимуть українські захисники під час перемир'я

Офіцер 412 окремого полку безпілотних систем NEMESIS зауважив, що російському диктатору перемир'я не потрібне. Попри великі втрати, дії російської армії залишаються результативними. Для окупантів абсолютно прийнятний є розмір втрат людського життя на квадратні кілометри території, які вони отримують натомість.

Я не бачу причин, чому вони мусять зупинятись. Якщо це все-таки відбудеться (перемир'я – 24 Канал), у що я не вірю, то це не буде стійка сутність. Це буде період, який вони використають для підготовки до наступного вторгнення. Для цього ж самого і ми мусимо використати цей час,

– наголосив він.

Наприклад, полк безпілотних систем NEMESIS використає цей час для наповнення своєї штатної структури. Це зможе відбуватись не так, як зараз, а в досить комфортному темпі, з абсолютно якісною адаптацією особового складу.

Важливо! Володимир Зеленський заявив, що чекатиме Путіна на переговорах у Стамбулі, щоб обговорити припинення вогню та обмін полоненими. Водночас Путін вислав в Туреччину 4 своїх представників.

З погляду засобів, полк перебуває на зв'язку з українськими виробниками. В Україні є дуже багато R&D-проєктів (проєкти з дослідження та розвитку, які спрямовані на пошук інноваційних рішень). І ті ресурси, які зараз військові вкладають в роботу, можна буде направити на ці проєкти. У підсумку це дозволить працювати та збільшити глибину роботи полку.

Ба більше, полк завжди аналізує свою роботу, продовжує ефективно працювати та набувати спроможності. За словами Сергія, "Скалуна", коли ти летиш в літаку, то змінити крило значно складніше, ніж коли літак стоїть на землі.

Тому, очевидно, що час перемир'я використаємо для шліфування процесів і для того, щоб довести їх до умовного ідеалу, стати більш ефективними й готуватись до наступної фази,

– сказав він.

Офіцер 412 окремого полку безпілотних систем NEMESIS зауважив підкреслив, що військові не вірять у стійке перемир'я, всі налаштовані на продовження боротьби. Адже ворог не обмежиться Донецькою, Луганською, Херсонською, Запорізькою областями. Ця війна – це про знищення державності та сутності українців.

Якщо навіть умовного перемир'я не буде, військовим треба працювати над кількісним і якісним поповненням спроможностей, зокрема мовиться про перехід на корпусну систему. Також важливо наголошувати увагу на військовій підтримці від партнерів нашої країни.

Ця війна для нас є війною за виживання як нації. Тому що б ти не робив, ти маєш акцентувати свої зусилля на тому, щоб допомагати армії. Якщо ти працюєш – донат, якщо ти залучений як військовий – навчайся і будь ефективним на полі бою. В іншому випадку у нас просто немає майбутнього,

– підсумував Сергій "Скалун".

Нагадаймо, що раніше Москва "оголосила перемир'я" на три дні, включно з 9 травня. Україна відкинула цю пропозицію, наголосивши, що кілька днів не дадуть результату. Наша країна готова до припинення вогню на 30 днів з будь-якого числа.