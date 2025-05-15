Там кажуть, що це не відповідає дійсності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

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Що кажуть у ЦПД про російські заяви щодо переговорів у Стамбулі