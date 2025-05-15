Там кажуть, що це не відповідає дійсності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.
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У Росії заявили, що переговори у Туреччині почнуться о 10 ранку за московським часом. Однак, в Центрі протидії дезінформації спростували цю заяву.
Там кажуть, що це не відповідає дійсності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.
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