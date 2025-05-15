Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Дивіться також Путін посилає на переговори з Україною у Стамбул 4 своїх "гвардійців": що про них відомо
Коли розпочнуться переговори у Стамбулі
В авіаційних службах повідомили, що російська делегація прибула до Стамбула, де заплановано переговори щодо врегулювання війни в Україні.
Літак із членами російської делегації прилетів до Туреччини рано вранці в четвер,
– повідомили в авіаційній службі.
Борт приземлився в аеропорту Ататюрка. За повідомленнями турецьких ЗМІ, переговори, як і раніше, пройдуть в резиденції президента Туреччини в палаці Долмабахче на березі Босфору.
Неназване джерело росЗМІ повідомило, що початок переговорів щодо України в Стамбулі планується о 10:00. Воно додало, що вони пройдуть у закритому режимі.
Зауважимо, що українська сторона наразі ніяк не коментувала та не підтверджувала цю інформацію, тому наразі достеменно невідомо, коли насправді розпочнуться переговори.