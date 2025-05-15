Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Коли розпочнуться переговори у Стамбулі

В авіаційних службах повідомили, що російська делегація прибула до Стамбула, де заплановано переговори щодо врегулювання війни в Україні.

Літак із членами російської делегації прилетів до Туреччини рано вранці в четвер,

– повідомили в авіаційній службі.

Борт приземлився в аеропорту Ататюрка. За повідомленнями турецьких ЗМІ, переговори, як і раніше, пройдуть в резиденції президента Туреччини в палаці Долмабахче на березі Босфору.

Неназване джерело росЗМІ повідомило, що початок переговорів щодо України в Стамбулі планується о 10:00. Воно додало, що вони пройдуть у закритому режимі.

Зауважимо, що українська сторона наразі ніяк не коментувала та не підтверджувала цю інформацію, тому наразі достеменно невідомо, коли насправді розпочнуться переговори.