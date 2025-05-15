Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Когда начнутся переговоры в Стамбуле

В авиационных службах сообщили, что российская делегация прибыла в Стамбул, где запланированы переговоры по урегулированию войны в Украине.

Самолет с членами российской делегации прилетел в Турцию рано утром в четверг,

– сообщили в авиационной службе.

Борт приземлился в аэропорту Ататюрка. По сообщениям турецких СМИ, переговоры, по-прежнему, пройдут в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора.

Неназванный источник росСМИ сообщил, что начало переговоров по Украине в Стамбуле планируется в 10:00. Он добавил, что они пройдут в закрытом режиме.

Заметим, что украинская сторона пока никак не комментировала и не подтверждала эту информацию, поэтому пока точно неизвестно, когда на самом деле начнутся переговоры.