Як зазначив у розмові з 24 Каналом політтехнолог Тарас Загородній, Зеленський під час пресконференції напередодні візиту до Стамбулу роз'яснив, що згідно з Конституцією України він, як гарант, має право вести переговори з Путіним, тож ніякої проблеми наразі не існує.

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Чого боїться Путін, якщо поїде на переговори

На думку політтехнолога, навряд чи російський диктатор відвідає Туреччину. Адже він сприймає ситуацію так, що Зеленський диктує йому його графік, що для Путіна принизливо. В разі, якщо він полетить до Стамбула, це, на думку очільника Кремля, демонструватиме його слабкість.

Путін загнаний в кут Зеленським, а також Росія й деякі в адміністрації Трампа, які крутили цю історію з виходом на перемовини. Зеленський сказав, що готовий вийти на них. Чи приїде Путін? Малоймовірно,

– озвучив Загородній.

Очільник Кремля, зі слів політтехнолога, не хоче вести переговори з українським лідером Зеленським, а тільки з США. Щодо Європи, Путін для себе її на рівних не сприймає.

"Україна використає цей фактор, мовляв, якщо Росія не хоче вести переговори, то слід вводити обіцяні Європою санкції та передати Україні зброю. Європейці ледь не вперше розмовляють з Росією ультиматумом. Так хай вводять санкції", – озвучив політтехнолог.

Путін, на чому наголосив політтехнолог, не розуміє ультиматуми, спочатку треба проявити силу на ділі, тільки тоді він почне щось усвідомлювати.

Зараз він мислить так, що якщо поїде, то точно втратить авторитет всередині Росії, а для нього це рівноцінно фізичній смерті, а якщо не поїде, будуть тільки санкції й те під питанням,

– підсумував Загородній.

Зазначимо, що політолог Ігор Чаленко висловив думку, що Трамп звузив для Путіна можливості ухилятися від візиту до Стамбула і пояснив яким чином. Він також вважає, що кожен наступний рух російського диктатора погіршує його позицію, тому ситуація для Путіна наразі вкрай складна.