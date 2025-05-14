Головними темами перемовин мають стати повне припинення вогню та обмін усіх полонених. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського Liberation та чотирьом іншим європейським виданням.

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Зеленський прокоментував переговори з Росією

Ключовими питаннями можливих переговорів мають стати повне припинення бойових дій і масштабний обмін військовополоненими. Зеленський наголосив: для досягнення тривалих домовленостей необхідне міжнародне посередництво, адже "росіяни не будуть довіряти українцям, і українці не будуть довіряти росіянам". Він вважає, що лише зовнішні гаранти, зокрема США, можуть забезпечити виконання угод.

Президент підкреслив, що готовий приїхати до Туреччини, навіть якщо до 15 травня сторони не дійдуть згоди про припинення вогню. Він заявив, що зробить усе можливе, аби розпочати діалог, який може стати відправною точкою на шляху до завершення війни.

Президент США Дональд Трамп повідомив про рішення надіслати до Стамбула делегацію на чолі з держсекретарем Марко Рубіо. За словами Трампа, він також особисто долучиться до перемовин, якщо Путін підтвердить свою участь.