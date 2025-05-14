Про це пише 24 Канал з посиланням на французьку газету Libération.
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Зеленський планує зустріч з Папою Левом XIV
У неділю, 18 травня Володимир Зеленський планував відвідати церемонію інтронізації нового Папи Римського. Цього дня на площі Святого Петра у Ватикані відбудеться інавгураційна меса Папи Лева XIV. Її відвідають багато лідерів іноземних держав. Серед гостей може бути й президент України.
Однак перед цим у Туреччині запланована його зустріч з російським президентом Владіміром Путіним. Тож коли буде зустріч з Папою Левом XIV – вирішиться найближчим часом.
Можливо, в неділю, якщо все складеться. Однак ми ще не знаємо, як закінчиться цей тиждень,
– зазначив Зеленський.
Так від дипломатичної ситуації в Туреччині, розвитку подій та ситуації на фронті залежатиме й візит президента України до Ватикану.
Володимир Зеленський вважає, що його перша офіційна зустріч з Папою Левом XIV могла б подарувати надію всім вірянам та українському народу.
Нагадаємо, 12 травня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Левом. Український лідер розповів, що їхнє спілкування було конструктивним і теплим. Зеленський зокрема подякував понтифіку за засудження російської агресії.