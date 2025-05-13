Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака для Reuters.

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Що відомо про плани президента України на 18 травня

Єрмак заявив, що Володимир Зеленський готовий взяти участь в урочистій інтронізаційній месі новообраного Папи Лева у Ватикані в неділю, якщо дозволить ситуація на фронті.

Керівник Офісу Президента нагадав, що до неділі у Зеленського заплановані дуже важливі зустрічі. Ймовірно, мовиться про переговори України та Росії в Стамбулі 15 травня, на які погодився президент.

Звісно, під час війни важко щось гарантувати, але я знаю, що Зеленський буде радий бути в Римі цього дня,

– зазначив Єрмак.

Він також згадав телефонну розмову понтифіка та президента України в понеділок. Під час неї Папа Римський пообіцяв "зробити все можливе" для досягнення справедливого і сталого миру.

Нагадаємо, що інтронізація – це урочиста церемонія введення на посаду, зокрема в контексті релігії – офіційний вступ на престол. Лев XIV офіційно розпочне виконувати повноваження Папи саме 18 травня.