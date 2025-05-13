Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Repubblica.

До теми Папа Лев XIV пожартував перед репортерами на початку першої авдієнції: зал вибухнув оплесками

Куди Папа Римський може здійснити перші міжнародні поїздки

Журналісти зазначили, що Роберт Франсіс Прево є главою Римо-католицької церкви лише 5 днів і вже розмірковує про подорож до 5 куточків земної кулі.

Перше офіційне запрошення щодо візиту понтифік отримав від Володимира Зеленського. Під час телефонного дзвінка президент України запросив Папу Римського здійснити апостольський візит до Києва. Президент України подякував понтифіку за підтримку України та згадав про гуманітарне посередництво Ватикану щодо повернення депортованих українських дітей з Росії.