Політолог Ігор Чаленко в етері 24 Каналу висловив думку, що Трамп зробив вдалий крок, натякнувши, що він може відвідати Туреччину, якщо Путін туди все-таки приїде.

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З чим не може визначитись Путін

Така заява американського президента, зі слів Чаленка, дуже сильно звужує можливості очільника Кремля надалі ухилятись від переговорів та перемир'я, бо Путін прагне далі утримувати зв'язок з Трампом, йти на перезавантаження відносин Росії з США.

Російський диктатор, як наголосив політолог, вимірює всі нинішні події з історичного погляду, прагнучи залишиться в історії. Ось в цьому, на його думку, найбільша проблема.

Якби була відповідність логіці й реальним показникам стану Росії, її геополітичному становищу й потребі хоча б частково виходити з ізоляції, припинити кровопролиття, тоді б Путін пішов на деескалацію.

Однак його постійно підбурюють історією про те, як він залишить себе в літописі російської імперії як Владіміра "собіратєля зємєль". Ситуація важка, але не настільки, щоб вважати, що Путін у Стамбул не приїде,

– вважає Чаленко.

Можливість того, що очільник Кремля прилетить в Туреччину, зі слів політолога, досі залишається навіть попри те, що представник російського МЗС Рябков та інші спікери знаходять нині безліч причин, аби пояснити, чому Путіна не буде у Стамбулі.

"В цій ситуації цугцванг, кожен наступний рух погіршує позицію Путіна. Проблема в тому, що він не може визначитись, де ж саме це погіршення буде меншим", – озвучив Чаленко.

Європа погодилась почекати з санкціями

Політолог переконаний, що Європі варто було тримати свою лінію та анонсувати введення санкцій проти Росії на початку цього тижня. Адже Німеччина встановила у своїй заяві до Путіна конкретний дедлайн, вимагаючи припинення вогню до кінця 12 травня.

Треба було цього дотримуватися, а не давати час, як сказав Мерц, що ще почекають до кінця тижня. Путін поважає лише силу, а її в цій ситуації демонструють тільки Сили оборони України, а також Трамп своїми неочікуваними пропозиціями,

– підкреслив Чаленко.

Президент США, як підсумував політолог, не буде далі дивитися на нинішню ситуацію і давати можливість її гальмувати. Він хоче досягти результату і зробити це якнайшвидше.

Зазначимо, що політолог та партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун вважає, що якщо Путін ухилиться від поїздки до Стамбулу, це може різко змінити позицію Трампа щодо Москви. На думку політолога, якщо очільник Кремля все-таки прибуде на зустріч, то це створить для нього всередині Росії ідеологічну проблему та пояснив чому.