Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 Канала высказал мнение, что Трамп сделал удачный шаг, намекнув, что он может посетить Турцию, если Путин туда все-таки приедет.

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С чем не может определиться Путин

Такое заявление американского президента, по словам Чаленко, очень сильно сужает возможности главы Кремля в дальнейшем уклоняться от переговоров и перемирия, ведь Путин стремится дальше удерживать связь с Трампом, идти на перезагрузку отношений России с США.

Российский диктатор, как отметил политолог, измеряет все нынешние события с исторической точки зрения, стремясь останется в истории. Вот в этом, по его мнению, самая большая проблема.

Если бы было соответствие логике и реальным показателям состояния России, ее геополитическому положению и необходимости хотя бы частично выходить из изоляции, прекратить кровопролитие, тогда бы Путин пошел на деэскалацию.

Однако его постоянно подпитывают историей о том, как он оставит себя в летописи российской империи как Владимира "собирателя земель". Ситуация тяжелая, но не настолько, чтобы считать, что Путин в Стамбул не приедет,

– считает Чаленко.

Возможность того, что глава Кремля прилетит в Турцию, по словам политолога, до сих пор остается даже несмотря на то, что представитель российского МИД Рябков и другие спикеры находят сейчас множество причин, чтобы объяснить, почему Путина не будет в Стамбуле.

"В этой ситуации цугцванг, каждое следующее движение ухудшает позицию Путина. Проблема в том, что он не может определиться, где же именно это ухудшение будет меньше", – озвучил Чаленко.

Европа согласилась подождать с санкциями

Политолог убежден, что Европе стоило держать свою линию и анонсировать введение санкций против России в начале этой недели. Ведь Германия установила в своем заявлении к Путину конкретный дедлайн, требуя прекращения огня до конца 12 мая.

Надо было этого придерживаться, а не давать время, как сказал Мерц, что еще подождут до конца недели. Путин уважает только силу, а ее в этой ситуации демонстрируют только Силы обороны Украины, а также Трамп своими неожиданными предложениями,

– подчеркнул Чаленко.

Президент США, как подытожил политолог, не будет дальше смотреть на нынешнюю ситуацию и давать возможность ее тормозить. Он хочет достичь результата и сделать это как можно быстрее.

Отметим, что политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун считает, что если Путин уклонится от поездки в Стамбул, это может резко изменить позицию Трампа в отношении Москвы. По мнению политолога, если глава Кремля все-таки прибудет на встречу, то это создаст для него внутри России идеологическую проблему и объяснил почему.