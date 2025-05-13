Ймовірність приїзду Трампа на переговори до Стамбулу викликала хвилю дипломатичної активності, оскільки країни від Європи до Близького Сходу почали шукати шлях до завершення найкривавішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Трамп активізує мирний процес

Так, після заяви Трампа про поїздку до Туреччини держсекретар США Марко Рубіо обговорив "шляхи до припинення вогню" в Україні з європейськими колегами, зокрема очільниками МЗС Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі, України та головою зовнішньополітичної служби ЄС

Очільник російського МЗС Сергій Лавров тим часом провів переговори зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом. Кремль неодноразово дякував Китаю, Саудівській Аравії, ОАЕ та Катару за посередницьку допомогу

Наразі невідомо, чи приїде Путін на особисту зустріч із Зеленським. Прессекретар диктатора Пєсков лише заявив, що Росія "налаштована на серйозний пошук шляхів до довготривалого мирного врегулювання".

Путін та його оточення неодноразово згадували про проєкт угоди 2022 року, яку Росія та Україна обговорювали у Стамбулі незабаром після початку вторгнення. За цим проєктом, Україна мала б погодитися на постійний нейтральний статус в обмін на міжнародні гарантії безпеки від п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН: Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США.

Якщо Зеленський і Путін, які відкрито зневажають один одного, зустрінуться у четвер, це буде їхня перша особиста зустріч з грудня 2019 року.

Росія продовжує наступ, хоч і повільніше, ніж у 2024 році. Обидві сторони повідомляють про бойові дії вздовж фронту, але деякі оглядачі вважають, що переговори у Стамбулі можуть дати шанс на припинення кровопролиття.