Відповідно він шукає способи, як виправдатися за ймовірну відмову їхати у Стамбул. Як пояснив у розмові з 24 Каналом політолог та партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, такий крок може радикально змінити позицію навіть доволі лояльного до Москви Дональда Трампа, який неодноразово наголошував на цьому.

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Як Путін спробує виправдатися за відмову їхати у Стамбул

Відмова Путіна їхати на переговори підтвердить, що всі його заяви про готовність до перемовин без попередніх умов – фарс і брехня. Це змусить Росію переглянути свою стратегію взаємодії зі Сполученими Штатами, які більше не зможуть довіряти її дипломатичним сигналам чи прагненню до "дружби" з Україною.

Якщо ж Путін усе-таки прибуде до Стамбула, у чому дуже сумнівається політолог, це створить для нього ідеологічну проблему всередині країни. Адже він – лідер, який не просто говорить про закінчення війни, а їде домовлятися з жертвою агресії. Це не укладається у той наратив, який роками будувався в російському суспільстві: про силу, перемогу, знищення противника.

Крім того, приїзд Путіна означатиме фактичне визнання легітимності Володимира Зеленського – президента, якого він донедавна називав "нелегітимним" і з яким, за його словами, не було сенсу вести діалог.

Щобільше, це покаже готовність Путіна спілкуватися не лише з Трампом чи Сі Цзіньпіном, а безпосередньо з українським президентом,

– зауважив Максим Джигун.

Це незручна ситуація для Кремля, і, ймовірно, її намагатимуться нейтралізувати контрпропозицією або звинуваченнями. Наприклад, у тому, що Зеленський нібито відмовився зустрічатися з російськими перемовниками третього ешелону. Спроба перекласти відповідальність на Україну – звична риторика Москви.

Путін постав перед дилемою

Зараз сформувався потужний інформаційний тиск як з боку українського президента, так і з боку європейських партнерів. Ці ініціативи підтримав і американський лідер, який висловив готовність сприяти зустрічі та досі зберігає стратегічну невизначеність щодо своєї участі.

У підсумку, Путін опинився у вразливому становищі: йому доведеться або чимось жертвувати, або відмовлятися від колишньої переговорної рамки.

Зауважимо, у Москві ухиляються від відповіді про присутність диктатора у Стамбулі 15 травня. За словами прессекретаря глави Кремля, склад російської делегації оголосять лише тоді, коли будуть відповідні вказівки від Путіна.