Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Цікаво Три великі несподіванки для Путіна: чому диктатор досі мовчить щодо зустрічі в Туреччині

Що кажуть у Росії про присутність Путіна на перемовинах

Леонід Слуцький, який входив до складу російської делегації на переговорах з Україною у березні 2022 року, заявив, що він упевнений, що перемовники його країни у четвер у Стамбулі повинні реалізувати запропоновану Путіним конструкцію.

На питання пропагандистів, чи поїде сам Слуцький у Туреччину він відповів, що: "Це поки що секрет".

Прокоментував перемовини й прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков. Він заявив, що Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі у четвер, і поки більше нічого з цього приводу Кремль не збирається коментувати.

Водночас у Кремлі намагаються уникати відповіді на те, чи буде Владімір Путін особисто присутній на переговорах у Стамбулі 15 травня. Дмітрій Пєсков лиш сказав, що "Кремль оголосить про те, хто представлятиме російську сторону на переговорах з Україною, як тільки Володимир Путін визнає це за потрібне".

Прессекретар російського диктатора також бідкається, що Європа цілком і повністю стала на бік України, тому "не може претендувати на збалансований підхід у переговорному процесі".

До слова, раніше Володимир Зеленський заявляв, що він готовий особисто зустрітися з Владіміром Путіним у Стамбулі 15 травня. Президент України сподівається, що Росія цього разу не шукатиме відмовок.

У Росії також раніше бідкалися, що, мовляв, Україна має скасувати рішення РНБО щодо заборони на переговори з Росією. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова внести "юридичні корективи" до указу, але лише в тому випадку, якщо Путін дійсно приїде у Стамбул.