Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что говорят в России о присутствии Путина на переговорах

Леонид Слуцкий, который входил в состав российской делегации на переговорах с Украиной в марте 2022 года, заявил, что он уверен, что переговорщики его страны в четверг в Стамбуле должны реализовать предложенную Путиным конструкцию.

На вопрос пропагандистов, поедет ли сам Слуцкий в Турцию он ответил, что: "Это пока секрет".

Прокомментировал переговоры и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в Стамбуле в четверг, и пока больше ничего по этому поводу Кремль не собирается комментировать.

В то же время в Кремле пытаются избегать ответа на то, будет ли Владимир Путин лично присутствовать на переговорах в Стамбуле 15 мая. Дмитрий Песков лишь сказал, что "Кремль объявит о том, кто будет представлять российскую сторону на переговорах с Украиной, как только Владимир Путин сочтет это нужным".

Пресс-секретарь российского диктатора также жалуется, что Европа целиком и полностью стала на сторону Украины, поэтому "не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе".

К слову, ранее Владимир Зеленский заявлял, что он готов лично встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Президент Украины надеется, что Россия на этот раз не будет искать отговорок.

В России также ранее жаловались, что, мол, Украина должна отменить решение СНБО о запрете на переговоры с Россией. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова внести "юридические коррективы" в указ, но только в том случае, если Путин действительно приедет в Стамбул.