Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир The Breakfast Show.

Читайте также Шанс на мир или обман Путина: все о заявлениях России и Украины о переговорах и реакции мира

Украина готова к переговорам с Путиным

Михаил Подоляк объяснил, что Владимир Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из представителей России, кроме непосредственно Владимира Путина.

По его словам, если в Турции не будет "присутствия России на самом высоком уровне" это будет означать, что Москва не готова прекращать огонь, заканчивать войну и вести прямые переговоры.

Подоляк отметил, что если Путин приедет в Стамбул, в украинские документы, которые запрещают переговоры с российским президентом, "будут внесены юридические коррективы".

Мы не считаем Путина легитимным президентом, но, фактически он единолично контролирует Россию. Поэтому здесь юридически будет достаточно просто внести изменения в решение СНБО, будут приняты соответствующие необходимые юридические регламентные нормы,

– пояснил Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что если Путин не приедет в Стамбул, возможно проведение встречи на низшем уровне, однако ее смысл "не совсем понятен", поскольку "никаких существенных вопросов там не будет решаться".

Напомним, во время своего выступления ночью 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Местом новой встречи президент России захотел выбрать Стамбул, а датой начала переговоров – 15 мая.

Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным 15 мая.