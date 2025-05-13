Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір The Breakfast Show.

Читайте також Шанс на мир чи обман Путіна: усе про заяви Росії та України про переговори й реакцію світу

Україна готова до переговорів з Путіним

Михайло Подоляк пояснив, що Володимир Зеленський у Стамбулі не зустрічатиметься ні з ким із представників Росії, окрім безпосередньо Владіміра Путіна.

За його словами, якщо в Туреччині не буде "присутності Росії на найвищому рівні" це означатиме, що Москва не готова припиняти вогонь, закінчувати війну та вести прямі переговори.

Подоляк наголосив, що якщо Путін приїде до Стамбула, до українських документів, які забороняють переговори з російським президентом, "буде внесено юридичні корективи".

Ми не вважаємо Путіна легітимним президентом, але, фактично він одноосібно контролює Росію. Тому тут юридично буде достатньо просто внести зміни в рішення РНБО, будуть прийняті відповідні необхідні юридичні регламентні норми,

– пояснив Подоляк.

Радник голови ОП додав, що якщо Путін не приїде до Стамбула, можливе проведення зустрічі на нижчому рівні, однак її сенс "не зовсім зрозумілий", оскільки "ніяких суттєвих питань там не вирішуватиметься".

Нагадаємо, під час свого виступу вночі 11 травня Владімір Путін запропонував Україні відновити прямі переговори без попередніх умов. Місцем нової зустрічі президент Росії захотів обрати Стамбул, а датою початку перемовин – 15 травня.

Згодом Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися із Путіним 15 травня.