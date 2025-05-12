Український лідер не лише погодився на прямі переговори з Росією у Стамбулі, а запросив Путіна на особисту зустріч, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Драматичний крок від Зеленського

Очільники України та Росії не спілкувалися безпосередньо з початку повномасштабного вторгнення. З березня 2022 року не проводилися жодні офіційно відомі переговори між Москвою та Києвом.

Заклик Володимира Зеленського до Путіна зустрітися "тет-на-тет" виданя назвало "драматичним кроком після активної дипломатичної діяльності на вихідних".

Нагадаємо, що 10 травня до Києва прибули лідери Франції, Німеччини, Польщі та Британії. Заручившись підтримкою Дональда Трампа, вони разом висунули Росії ультиматум: або вона з 12 травня погодиться на припинення вогню, або Європа та США спільно застосують проти неї новий санкційний пакет та посилять військову допомогу Україні.

Путін відкинув пропозицію союзників, натомість запропонувавши Україні провести переговори в Стамбулі цього четверга. Він не уточнив, хто буде присутній на них. Ймовірно, диктатор планував надіслати своїх головних дипломатів. "Ми готові до серйозних переговорів з Україною і хочемо вирішити першопричини конфлікту", – сказав Путін.

Тональність Путіна мала продуманий вигляд. Він відкидаючи вимоги Європи, прагнув видаватися конструктивним в очах адміністрації Трампа. Диктатор навіть подякував новій адміністрації США за її зусилля щодо вирішення конфлікту.

Реакція Трампа свідчить про те, що тактика могла спрацювати, завдавши удару по єдності Заходу. Водночас у його пості також відчувається розчарування через жорсткі вимоги Москви.

Пропонуючи пряму зустріч з Путіним у Стамбулі, Зеленський, схоже, перехоплює ініціативу та чинить тиск на російського лідера – який рідко подорожує спонтанно – вимагаючись від нього або з'явитися, або відступити.

До втручання Трампа Зеленський і керівник його офісу Андрій Єрмак обидва виключали можливість переговорів до припинення вогню.

Бурхлива дипломатична активність та численні ультиматуми свідчать про стрімкий розвиток подій навколо конфлікту, однак за риторикою поки не зрозуміло, наскільки змінилися основні позиції сторін.

Зазначимо, що Україна та її європейські союзники наполягають, що спершу має бути повне припинення вогню, а потім мирні переговори. Також партнери розглядають розміщення на території нашої країни європейського миротворчого контингенту.

Путін, натомість, хоче продовжувати бойові дії, щоб посилити тиск на Україну й змусити її прийняти низку основних вимог Москви, які з початку війни майже не змінилися. Окрім територіальних претензій на окуповані регіони, Москва, ймовірно, вимагатиме гарантій щодо майбутніх політичних і військових рішень України. Кремль уже заявив, що не прийме присутність західних військ на території України.