Как отметил в разговоре с 24 Каналом политтехнолог Тарас Загородний, Зеленский во время пресс-конференции накануне визита в Стамбул разъяснил, что согласно Конституции Украины он, как гарант, имеет право вести переговоры с Путиным, поэтому никакой проблемы ныне не существует.

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Чего боится Путин, если поедет на переговоры

По мнению политтехнолога, вряд ли российский диктатор посетит Турцию. Ведь он воспринимает ситуацию так, что Зеленский диктует ему его график, что для Путина унизительно. В случае, если он полетит в Стамбул, это, по мнению главы Кремля, будет демонстрировать его слабость.

Путин загнан в угол Зеленским, а также Россия и некоторые в администрации Трампа, которые крутили эту историю с выходом на переговоры. Зеленский сказал, что готов выйти на них. Приедет ли Путин? Маловероятно,

– озвучил Загородний.

Глава Кремля, по словам политтехнолога, не хочет вести переговоры с украинским лидером Зеленским, а только с США. Относительно Европы, Путин для себя ее на равных не воспринимает.

"Украина использует этот фактор, мол, если Россия не хочет вести переговоры, то следует вводить обещанные Европой санкции и передать Украине оружие. Европейцы едва ли не впервые разговаривают с Россией ультиматумом. Так пусть вводят санкции", – озвучил политтехнолог.

Путин, на чем подчеркнул политтехнолог, не понимает ультиматумы, сначала надо проявить силу на деле, только тогда он начнет что-то осознавать.

Сейчас он мыслит так, что если поедет, то точно потеряет авторитет внутри России, а для него это равноценно физической смерти, а если не поедет, будут только санкции и то под вопросом,

– подытожил Загородний.

Отметим, что политолог Игорь Чаленко выразил мнение, что Трамп сузил для Путина возможности уклоняться от визита в Стамбул и объяснил каким образом. Он также считает, что каждое следующее движение российского диктатора ухудшает его позицию, поэтому ситуация для Путина сейчас крайне сложная.