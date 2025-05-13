Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського перед поїздкою до Туреччини.

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Заборона на переговори з Росією – це російський наратив пропаганди

Президент України нагадав, що раніше в Україні почав діяти його указ про переговори з російською стороною, який підтримала Рада національної безпеки та оборони.

Зеленський нагадав, що громадяни України, які пов'язані з Путіним, представляли його інтереси, говорячи з українським лідером. Такі розмови відбувалися на початку війни.

Говорили про те, як треба здавати Україну, території тощо, як і куди мені треба бігти…Це довга-довга історія. Таких ультиматумів було дуже багато, коли хтось представляв інтереси Росії та Путіна та давав відповідні сигнали,

– пояснив Зеленський.

Тобто, за словами президента, ці люди спілкувалися з російським диктатором. Тож рішенням РНБО Володимир Зеленський затвердив ті тези, які передбачені Конститутцією – що саме він може безпосередньо вести переговори з російськими посадовцями.

"Відповідно до статті 106 Конституції України президент має виключні конституційні повноваження представляти державу у міжнародних відносинах, здійснювати керівництво зовнішньополітичною діяльнвстю, вести переговори та укладати міжнародні договори України", – наголосив лідер держави.

Загалом Володимир Зеленський підсумував, що це рішення було необхідне, щоб "такі люди як Медведчук чи Новінський" цього не робили.

Тому наратив Путіна, що я повинен щось там відмінити – це наратив виключно Росії,

– додав президент.

Нагадаємо, Зеленський запевнив, що готовий 15 травня поїхати до Стамбула задял переговорів з Владіміром Путіним. Український лідер вважає, що прямі переговори – це найбільш ефективний спосіб завершення війни.