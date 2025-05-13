Тому президент України запевнив, що попри все поїде на зустріч в Туреччині. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського перед поїздкою до Туреччини.

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Зеленський прагне до прямих переговорів з Путіним у Стамбулі

Росія хоче прямих перемовин з Україною, тому пропонує зустрітися 15 травня в Стамбулі. Кремль, ймовірно очікував, що Зеленський не підтримає таку ініціативу. Але український лідер готовий до цієї зустрічі. Він хоче віч-на-віч поговорити з "людиною, від якої залежить абсолютно все в Росії, а отже залежить і припинення війни".

Тому я одразу сказав, що я буду 15 травня в Туреччині, готовий до зустрічі з Путіним,

– заявив український президент.

Зеленський зауважив, що Дональд Трамп присвоює організацію переговорів собі, говорячи, що саме він наполіг на цій зустрічі. Президент України нібито наполягав на припиненні вогню перед переговорами, а російський заявляв, що перемир'я не буде. Зараз же Володимир Зеленський і Владімір Путін можуть провести зустріч без будь-яких попередніх домовленостей.

До слова, під час зустрічі в Ватикані 26 квітня Володимир Зеленський казав Дональду Трампу, що Владімір Путін, ймовірно, боїться переговорів. Але Україна завжди виконує те, що обіцяє, тому майбутній візит Зеленського до Туреччини є ще одним підтверженням прагнення української сторони до завершення війни.