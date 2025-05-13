Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також Три великі несподіванки для Путіна: чому диктатор досі мовчить щодо зустрічі в Туреччині

Чи поїде Путін на зустріч у Стамбулі

У понеділок, 12 травня, віцеспікер Ради Федерації Росії Костянтин Косачов назвав запрошення Зеленського "чистою виставою" і "комедією". Він заявив, що зустрічі на високому рівні не проводяться "в такій складній ситуації", і звинуватив Зеленського у спробі перекласти провину за небажання вести переговори на Росію.

Спеціальний посол МЗС Росії Родіон Мірошник також поставив під сумнів наміри Зеленського, а заступник голови комітету Держдуми Росії із міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що малоймовірно, що Путін узагалі вирушить до Стамбула. Він натякнув, що Росія "не може довіряти Україні", бо та нібито порушувала попередні домовленості та в односторонньому порядку нав'язала Росії припинення вогню.

Представник окупаційної влади Запорізької області Володимир Рогов заявив, що Зеленський намагається "перехопити" ініціативу в дискусії щодо переговорів, запросивши Путіна до Стамбула, щоб виставити його непримиренним у разі відмови.

Путін продовжує активно готувати російське суспільство до тривалої війни, а не до швидкої мирної угоди, зокрема через поширення хибного наративу про нібито нелегітимність Зеленського та української влади. Кремль регулярно використовує цю тезу, щоб виправдати відмову від чесних переговорів і просувати стратегічну мету встановлення проросійського маріонеткового режиму в Києві,

– зазначили в ISW.

За словами аналітиків, Путін, ймовірно, усвідомлює, що для початку прямих переговорів із Зеленським Кремль мав би змінити цю риторику або повністю відмовитися від неї. Зокрема, у своїй відповіді щодо можливості переговорів у Стамбулі Путін згадав не Зеленського чи український уряд, а лише "київську владу".

Інститут вивчення війни (ISW) не зафіксував жодних ознак того, що Кремль готується відмовитися від цієї риторики. Натомість Путін може тимчасово її "призупинити", щоб у разі підписання мирної угоди мати підстави повернутися до неї пізніше й, таким чином, виправдати можливий зрив домовленостей та відновлення війни у зручний для Росії момент,

– йдеться в публікації.

До слова, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія продовжує готуватися до переговорів і поки більше нічого з цього приводу Кремль не збирається коментувати. В такий спосіб у Кремлі знову намагаються уникати відповіді на питання, чи буде Владімір Путін особисто присутній на зустрічі.