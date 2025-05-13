Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

Що відомо

Президент згадав про свою зустріч із Трампом у Ватикані.

У нас була дуже хороша зустріч, ми обидва погодилися, що потрібно повне безумовне припинення вогню. І це потрібно вимагати від російської сторони, тому що Україна припинення вогню підтримує,

– сказав він.

Зеленський підкреслив: Україна завжди виконує те, що обіцяє. Ідеться про мінеральну угоду, яка була швидко підписана та ратифікована Верховною Радою.

Росія ж дала сигнал у медіапросторі, що готова припинити вогонь на 8 – 10 травня. З Україною це не обговорювали.