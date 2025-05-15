Такое мнение 24 Каналу высказал офицер 412 отдельного полка беспилотных систем NEMESIS Сергей "Скалун", отметив, что россияне будут готовить повторные наступления, поэтому и украинские защитники должны быть готовы. Говорится не только о пополнении личного состава.

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Что будут делать украинские защитники во время перемирия

Офицер 412 отдельного полка беспилотных систем NEMESIS заметил, что российскому диктатору перемирие не нужно. Несмотря на большие потери, действия российской армии остаются результативными. Для оккупантов абсолютно приемлем размер потерь человеческой жизни на квадратные километры территории, которые они получают взамен.

Я не вижу причин, почему они должны останавливаться. Если это все-таки произойдет (перемирие – 24 Канал), во что я не верю, то это не будет устойчивая сущность. Это будет период, который они используют для подготовки к следующему вторжению. Для этого же самого и мы должны использовать это время,

– подчеркнул он.

Например, полк беспилотных систем NEMESIS использует это время для наполнения своей штатной структуры. Это сможет происходить не так, как сейчас, а в достаточно комфортном темпе, с абсолютно качественной адаптацией личного состава.

Важно! Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина на переговорах в Стамбуле, чтобы обсудить прекращение огня и обмен пленными. В то же время Путин выслал в Турцию 4 своих представителей.

С точки зрения средств, полк находится на связи с украинскими производителями. В Украине очень много R&D-проектов (проекты по исследованию и развитию, которые направлены на поиск инновационных решений). И те ресурсы, которые сейчас военные вкладывают в работу, можно будет направить на эти проекты. В итоге это позволит работать и увеличить глубину работы полка.

Более того, полк всегда анализирует свою работу, продолжает эффективно работать и приобретать способности. По словам Сергея, "Скалуна", когда ты летишь в самолете, то изменить крыло значительно сложнее, чем когда самолет стоит на земле.

Поэтому, очевидно, что время перемирия используем для шлифовки процессов и для того, чтобы довести их до условного идеала, стать более эффективными и готовиться к следующей фазе,

– сказал он.

Офицер 412 отдельного полка беспилотных систем NEMESIS заметил подчеркнул, что военные не верят в устойчивое перемирие, все настроены на продолжение борьбы. Ведь враг не ограничится Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областями. Эта война – это об уничтожении государственности и сущности украинцев.

Если даже условного перемирия не будет, военным надо работать над количественным и качественным пополнением возможностей, в частности говорится о переходе на корпусную систему. Также важно акцентировать внимание на военной поддержке от партнеров нашей страны.

Эта война для нас является войной за выживание как нации. Поэтому что бы ты ни делал, ты должен акцентировать свои усилия на том, чтобы помогать армии. Если ты работаешь – донат, если ты привлечен как военный – учись и будь эффективным на поле боя. В противном случае у нас просто нет будущего,

– подытожил Сергей "Скалун".

Напомним, что ранее Москва "объявила перемирие" на три дня, включая 9 мая. Украина отвергла это предложение, подчеркнув, что несколько дней не дадут результата. Наша страна готова к прекращению огня на 30 дней с любого числа.