Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у розмові з 24 Каналом зазначив, що думка Путіна стосовно війни не змінюється ні під тиском американського президента, ні європейців.

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Чого очікувати після 15 травня

У російського диктатора, як наголосив Клочок, наразі вибір дуже простий: або їхати на перемовини, або ні.

"Переваг і недоліків від цієї поїздки буде в однаковій мірі. Путін буде на переговорах, якщо буде Трамп. Ходять плітки, що між ними може відбутися телефонна розмова і нібито говоритимуть про зустріч в п'ятницю. У четвер робоча група напрацює певні механізми, попередньо Україна та Росія дійдуть якихось домовленостей", – спрогнозував Клочок.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" зауважив, що всі події, які відбувались довкола підготовки переговорів у Стамбулі, підтримувались багатьма країнами, зокрема європейськими та США. Якщо ЄС раніше не зовсім був прихильним до ідеї прямих переговорів, то нині його риторика багато про що свідчить.

Він припустив, що саме Європа могла просити президента Бразилії злітати до Росії, хоча сумнівається, що лідери ЄС чи США дійсно сподівалися, що Лула да Сілва буде тим, хто переконає Путіна особисто долучитись до переговорів. Врешті бразильський лідер прочекав чотири години й повернувся додому.

Якщо аналізувати коментарі Пєскова й Ушакова, то вони дуже однотипні, мало чим відрізняються від попередніх, нічого нового,

– озвучив Клочок.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський в Анкарі під час пресконференції прокоментував той факт, що Путін 15 травня не прибув у Стамбул на переговори, які сам же й запропонував. Український лідер назвав це неповагою до Ердогана і Трампа, наголосивши, що бігати по всьому світу та шукати Путіна учасники переговорного процесу не можуть.