Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg, The Guardian та Independent.

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Як у Європі відреагували на склад російської делегації

Перед початком неформальної зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО в Анталії очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Кремль, відправивши до Стамбула делегацію низького рівня, намагається "виграти час".

Ми сподіваємося, що президент Сполучених Штатів побачить у цьому знущанні те, чим воно є, і зробить правильні висновки,

– сказав він.

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль зазначив, що Україна демонструє готовність до перемовин, тоді як Росія - "хоче продовжити війну".

"Єдиний порожній стілець – російський", – зазначив він.

Європейські лідери також наголосили, що США підтримують узгоджені санкції проти Росії, якщо Москва продовжить завдавати ударів по Україні.

Генсек НАТО Марк Рютте також звернув увагу на низький рівень російської делегації, яку Путін направив до Туреччини.

Очевидно, що Росія відправляє до Туреччини на ці мирні переговори лише делегацію нижчого рівня. Я все ще обережно оптимістично налаштований, що якщо росіяни також будуть готові до співпраці, то протягом наступних кількох тижнів можна досягти певних проривів,

– зауважив він.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі також розкритикував склад російської делегації й закликав посилювати НАТО.

"Ми прийшли з одним єдиним посланням – підтримати Україну та забезпечити справедливий, тривалий та міцний мир. І готовність до цього миру демонструє також присутність президента Зеленського тут, у Туреччині. Ми уважно стежили, прямуючи на ці переговори, і помітили російських осіб низького рівня, які приїжджають представляти російську сторону", – наголосив Ламмі.

Він додав, що за таких умов Альянс має "подвоїти зусилля по всій Євро-Атлантиці, щоб підтвердити зобов'язання щодо витрат на оборону".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що рішення Путіна надіслати делегацію низького рівня "схоже на ляпас".