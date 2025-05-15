Відомо, що російську делегацію в Туреччині натомість очолить помічник диктатора Владімір Мединський. Про це повідомляє 24 Канал.

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Які наслідки матимуть переговори в Туреччині

Кирило Буданов пояснив, що відмова Владіміра Путіна від зустрічі із Зеленським у Стамбулі руйнує головну пропагандистську тезу Росії про нібито небажання України сідати за стіл переговорів і завершити війну.

Думаю, Путін не приїде. Але треба розуміти, що таким кроком вони зруйнують свою ж ідею про те, що Україна робить все для того, щоб ухилитися від справжніх реальних мирних переговорів,

– підкреслив керівник ГУР.

За його словами, Володимир Зеленський зробив рішучий крок та прямо сказав "все, я приїжджаю". Як наслідок, тепер росіяни не зможуть перекрутити це.

Буданов також зазначив, що росіяни не підготувалися до такого розвитку подій.

Нагадаємо, пізно ввечері 14 травня Кремль опублікував склад російської делегації на переговорах з Україною в Туреччині. Сам Владімір Путін, вочевидь, вирішив не їхати, а натомість відправити на зустріч Владіміра Мединського, Міхаіла Галузіна, Ігоря Костюкова та Алєксандра Фоміна.

Згодом ЗМІ також опублікували список посадовців, які перебувають у Туреччині разом із Зеленським. За словами журналістів, йдеться про міністра закордонних справ Андрія Сибігу та міністра оборони Рустема Умєрова, голову Офісу президента Андрія Єрмака, заступників керівника ОП Ігоря Жовкву та Ігоря Брусила.