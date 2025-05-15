Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Хто прибув до Туреччини разом із Зеленським

Джерело видання, яке обізнане з ходом візиту, повідомило, що окрім Зеленського до Туреччини прибули міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров, голова Офісу президента Андрій Єрмак, заступники керівника ОП Ігор Жовква та Ігор Брусило.

Водночас залишається невідомим, чи візьмуть вони участь у перемовинах із російською делегацією.

Нагадаємо, що напередодні ввечері Кремль оголосив склад своєї делегації, яку очолить помічник президента Росії Владімір Мєдінский. Відомо, що він уже представляв країну-агресорку на прямих переговорах з Україною на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.