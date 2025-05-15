Известно, что российскую делегацию в Турции взамен возглавит помощник диктатора Владимир Мединский. Об этом сообщает 24 Канал.

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Какие последствия будут иметь переговоры в Турции

Кирилл Буданов объяснил, что отказ Владимира Путина от встречи с Зеленским в Стамбуле разрушает главный пропагандистский тезис России о якобы нежелании Украины садиться за стол переговоров и завершить войну.

Думаю, Путин не приедет. Но надо понимать, что таким шагом они разрушат свою же идею о том, что Украина делает все для того, чтобы уклониться от настоящих реальных мирных переговоров,

– подчеркнул руководитель ГУР.

По его словам, Владимир Зеленский сделал решительный шаг и прямо сказал "все, я приезжаю". Как следствие, теперь россияне не смогут перекрутить это.

Буданов также отметил, что россияне не подготовились к такому развитию событий.

Напомним, поздно вечером 14 мая Кремль опубликовал состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции. Сам Владимир Путин, очевидно, решил не ехать, а вместо этого отправил на встречу Владимира Мединского, Михаила Галузина, Игоря Костюкова и Александра Фомина.

Впоследствии СМИ также опубликовали список должностных лиц, которые находятся в Турции вместе с Зеленским. По словам журналистов, речь идет о министре иностранных дел Андрее Сибиге и министре обороны Рустеме Умерове, главе Офиса президента Андрее Ермаке, заместителях руководителя ОП Игоре Жовкве и Игоре Брусило.