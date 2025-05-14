Після довгого очікування бразильський літак вилетів із Внуково і покинув Росію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Сілва хотів вмовити Путіна на візит до Туреччини

Сілва їхав до Росії вмовляти очільника Кремля поїхати на переговори із Зеленським до Туреччини 15 травня.

Я спробую поговорити з Путіним… Мені нічого не варто сказати: "Гей, товаришу Путін, їдь у Стамбул і веди переговори, чорт забирай",

– казав він.

Втім, згідно із публікаціями пропагандистів про переміщення кортежів російською столицею, Сілва і Путін так і не зустрілися.

Поки бразильський літак з 14:01 стояв у Внуково, Путін мав довгу зустріч із прем'єром Малайзії Анваром Ібрагімом.

Вона тривала до 17:11, а Сілва вилетів із Москви дещо пізніше – о 17:55.

Згодом росЗМІ повідомили, що між політиками пройшла телефонна розмова. А те, що Сілва прилітав у Росію, назвали "короткою технічною зупинкою".