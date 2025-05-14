После долгого ожидания бразильский самолет вылетел из Внуково и покинул Россию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Силва хотел уговорить Путина на визит в Турцию

Силва ехал в Россию уговаривать главу Кремля поехать на переговоры с Зеленским в Турцию 15 мая.

Я попробую поговорить с Путиным... Мне ничего не стоит сказать: "Эй, товарищ Путин, езжай в Стамбул и веди переговоры, черт возьми",

– говорил он.

Впрочем, согласно публикациям пропагандистов о перемещении кортежей по российской столице, Силва и Путин так и не встретились.

Пока бразильский самолет с 14:01 стоял во Внуково, Путин имел долгую встречу с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.

Она продолжалась до 17:11, а Силва вылетел из Москвы несколько позже – в 17:55.

Впоследствии росСМИ сообщили, что между политиками прошел телефонный разговор. А то, что Силва прилетал в Россию, назвали "короткой технической остановкой".