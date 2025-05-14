В інтерв'ю виданню Spiegel президент Зеленський розповів, чи вірить у те, що господар Кремля приїде у Туреччину, передає 24 Канал.

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Чи вірить Зеленський в особисту зустріч з Путіним

Зеленський не вірить, що Путін приїде на прямі переговори, і вважає, що той боїться цієї зустрічі. Однак, повністю таку можливість не відкидає.

По-перше, я не дуже вірю, що Путін особисто здатний на зустріч. Мені здається, він боїться. Хоча, якщо він відчує серйозний удар по своїй економіці, то і його народ, росіяни, теж це відчують? Тому я думаю, що все-таки є шанс, що він приїде,

– сказав президент України.

Він вважає, що під час цієї особистої зустрічі їм доведеться "якимось чином знайти формат для припинення війни".

"Безсумнівно, є речі, щодо яких ми повинні домовитися, а технічні деталі можна обговорити в іншому форматі. Коли я зустрічаюся з Путіним, це повинно закінчуватися політичною перемогою – припиненням вогню або обміном полоненими, всіх на всіх", – зауважив Зеленський.

Глава держави також додав, якщо російський диктатор не прийде у Туреччину, то це означає, що він не хоче політичної перемоги "ні для свого суспільства, ні для нашого".

До слова, Зеленський обговорив можливі перемовини із турецьким президентом. Він розповів, що обидва матимуть зустріч в Анкарі. Якщо росіяни будуть маніпулювати і вимагати зустрічі у Стамбулі, то вони готові приїхати й туди.

Зеленський в інтерв'ю 13 травня наголосив, що буде зроблено усе, щоб ця зустріч таки відбулася.