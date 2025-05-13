Детальніше про нові заяви президента України, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Віткофф сподівається, що Зеленський і Путін невдовзі зустрінуться особисто
Головні заяви президента
Віткофф говорив, що у Стамбулі говоритимуть про ЗАЕС: що каже Зеленський про це
Під час пресконференції перед поїздкою Зеленського у Стамбул президента попросили прокоментувати заяви Стіва Віткоффа щодо окупованих територій тощо. Президент відповів: слід подивитися на дати інтерв'ю Віткоффа, бо ці заяви лунали значно раніше.
Нагадаємо, Стів Віткофф назвав каменем спотикання під час переговорів питання ЗАЕС і окупованих територій.
Я ці сигнали багато разів бачив, у різному форматі – і від розвідок, і від різних перемовників. Мені здається, це передусім сигнали Росії. На мою думку, ідеологічно це дуже на них схоже – ніби піти на якийсь компроміс, але насправді не піти,
– сказав президент.
Зеленський наголосив: ЗАЕС – дуже складний об'єкт і працювати з нею може лише Україна. Проте потрібен час на відновлення, тож станція почне працювати за 2 – 2,5 року, коли повернеться під контроль Києва.
Без нас вона працювати ні на кого не буде,
– поставив крапку лідер держави.
У будь-якому випадку потрібно спершу домовитися про припинення вогню, а вже потім вести мову про ЗАЕС тощо.
Зеленський допустив зустріч переговорних груп України та Росії
Путін дійсно може сказати, що вже не хоче зустрічатися. Мільярд причин може бути. Тоді хотів. Потім зрозумів, що я готовий. Тепер вже не хоче. Але, якщо він зробить крок і скаже, що готовий до припинення вогню, тоді це відкриє шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни. Тоді переговорні групи зможуть зустрічатися. Шлях буде відкрито,
– сказав Зеленський.
Зеленський про зменшення масштабів російських атак і вплив партнерів
Уночі вівторка, 13 травня, Росія вкотре запустила на Україну безпілотники. Цього разу зафіксовано зменшення кількості атак – йдеться лише про 10 дронових ударів ворога.
Зеленський припустив, що на зменшення кількості атак могли вплинути сигнали європейських лідерів чи США. Окрім того, Росія могла таким чином продемонструвати свою готовність до деескалації.
Це може щось означати. Я не знаю що, мені складно сказати,
– зазначив український президент.
Попри недовіру до агресора, він не хоче унеможливлювати будь-які подальші кроки щодо завершення війни.
Чи не дасть 30-денне перемир'я можливості відновитися Росії
На питання, чи не стане 30-денне припення вогню "подарунком" і можливістю для Росії перегрупуватися, Зеленський зауважив, що цього терміну не буде достатно ні для кого, аби на повну відновити сили.
Припинення вогню – це про можливість відкрити діалог.
Щодо поставок допомоги США, то частина зброї і техніки уже місяцями на складах Європи і згодом вона надійде до України.
Не знаю. Навіть не уяляю… Правда на нашому боці. Вважаю, що нам потрібно зробити перший крок, заради людей,
– відповів Зеленський на питання, як уявляє зустріч з Путіним.
Що буде, якщо зустріч з Путіним не відбудеться
Зеленський зауважив, що якщо Путін не приїде до Туреччини, то це буде фінальна демонстрація, що Росія не готова до закінчення війни.
Він додав, що усі обіцянки Заходу повинні бути виконані, аби змусити Росію до миру.
Пакет санкцій проти Росії від ЄС Україна очікує уже травні під час засідання лідерів Європи.
Володимир Зеленський відповів, що робитиме, якщо Путін відмовиться зустрічатися з ним.
Я вважаю, що це значить, що не буде ніякого результату – в тому чи іншому форматі будь-яких зустрічей. Усе зайшло вже достатньо глибоко в питанні припинення вогню… Я вважаю, що неприїзд Путіна, знову якісь ігри – це буде фінальна точка демонстрування того, що вони не готові до закінчення війни. А значить усі обіцянки – тверезі та чіткі обіцянки США, Європи, лідерів інших країн – повинні бути виконані. Інакше ви не примусите Росію до кроків,
– підкреслив лідер держави.
Про зустріч Зеленського і Путіна у Туреччині
Зеленський вкотре підтвердив, що буде 15 травня у Туреччині і готовий до зустрічі з Путіним.
Це питання уже обговорено з Ердоганом. Президенти України та Туреччини матимуть у четвер зустріч в Анкарі.
Якщо росіяни будуть маніпулювати і вимагати зустрічі у Стамбулі, то Зеленський та Ердоган готові приїхати й туди.
Ми зробимо усе, щоб ця зустріч відбулася… І тоді на рівні лідерів ми зробимо усе, щоб домовитися про припинення вогню. Бо саме з ним (Путіним – 24 Канал) я повинен домовлятися про припинення вогню, бо тільки він це вирішує,
– сказав глава України.
Чи буде Трамп на зустрічі, наразі невідомо.
"Ми знову почули, що вони (росіяни – 24 Канал) не готові до безумовного припинення вогню", – зауважив президент.
Росія домагається, щоб Україна не підтримала або не реагувала на ті чи інші сигнали.
10 травня під час зустрічі європейські лідери підтвердили, що сторони мають піти мінімум на 30-денне припинення вогню.
Якщо Росія цього не підтримає, то у відповідь отримає нові сильні санкції від Європи та США, особливо, по енергетичному та банківському секторах.
Китай підтримує 30-денне припинення вогню, яке пропонує Україна.
А також були сигнали від нього та інших держав, що було б справедливо йти до припинення вогню і щоб 8 – 10 травня у Москві була безпека під час параду.
Там був присутній й лідер Китаю Сі.
Україна знову підтвердила своїми кроками, що завжди робить те, що обіцяє,
– знову наголосив Зеленський.
Жодних ударів по параду 9 травня, попри пропаганду Росії, не було.
Про "перемир'я" 8 – 10 травня
Без погодження з Україною, Росія заявила, що готова до припинення вогню 8 – 10 травня.
Але у ці дні вона завдала по нашій території 115 авіаційних ударів, скинула 197 КАБів, здійснила 12 100 обстрілів (із них 187 – з РСЗВ).
Також ворог уразив цивільну інфраструктуру 7 303 дронами-камікадзе.
Зеленський у Ватикані запевнив Трампа, що Україна завжди виконує те, що обіцяє.
Саме так було із підписанням та ратифікаєю угоди про корисні копалини.
Зеленський про зустріч з Трампом у Ватикані
26 квітня у мене була зустріч у Ватикані із президентом Трампом. Я йому вдячний. Дуже хороша була зустріч. Ми погодилися з ним обоє, що потрібне повне припинення вогню, безумовне. І вимагати це потрібно з російської сторони, тому що Україна це підтримує,
– сказав Зеленський.
Росія продовжувала обстріли України
За останній час російські війська здійснили 1882 обстріли, 33 удари з РСЗВ, залучили для украження 957 дронів-камікадзе.
Зеленський нагадав про пощицію України – ми підтримуємо припинення вогню, але діємо дзеркально.
З Великодня повного припинення вогню не було.