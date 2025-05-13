Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Стіва Віткоффа в інтерв'ю для Breitbart News.

До теми Туреччина та США обговорили переговори України та Росії

Що сказав Віткофф про зустріч Путіна та Зеленського

Стів Віткофф заявив журналістам, що сподівається на проведення найближчим часом мирного саміту, на якому Президент України Володимир Зеленський та президент Росії Владімір Путін зустрінуться особисто, щоб домовитися про припинення війни в Україні.

Сподіваюся,

– коротко відповів спецпредставник Трампа виданню.

Окрім того, американський посадовець також заявив, що він може бути посередником в особистій розмові українського та російського президента.

Цікаво, що цю заяву Стів Віткофф зробив ще до того, як відбулося так зване "путінське перемир'я" та російський диктатор заявив про готовність до прямих переговорів з Україною. та обрав для цього 15 травня та місто Стамбул у Туреччині.

До слова, спецпредставник Дональда Трампа в цьому ж інтерв'ю сказав, що основні камені спотикання під час переговорів Росії та України щодо закінчення війни зводяться до питань 5 окупованих областей та Запорізької АЕС. На думку Віткоффа, ці питання поки не вдалося розв'язати, бо не посадили обидві сторони за стіл перемовин.