Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Стива Уиткоффа в интервью для Breitbart News.

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Что сказал Уиткофф о встрече Путина и Зеленского

Стив Уиткофф заявил журналистам, что надеется на проведение в ближайшее время мирного саммита, на котором Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин встретятся лично, чтобы договориться о прекращении войны в Украине.

Надеюсь,

– коротко ответил спецпредставитель Трампа изданию.

Кроме того, американский чиновник также заявил, что он может быть посредником в личном разговоре украинского и российского президента.

Интересно, что это заявление Стив Уиткофф сделал еще до того, как произошло так называемое "путинское перемирие" и российский диктатор заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной. И выбрал для этого 15 мая и город Стамбул в Турции.

К слову, спецпредставитель Дональда Трампа в этом же интервью сказал, что основные камни преткновения во время переговоров России и Украины об окончании войны сводятся к вопросам 5 оккупированных областей и Запорожской АЭС. По мнению Уиткоффа, эти вопросы пока не удалось решить, потому что не посадили обе стороны за стол переговоров.