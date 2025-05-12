Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Anadolu.

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Турция и США обсудили переговоры Украины и России

Во время разговора стороны обсудили двусторонние вопросы, а также региональные вопросы, включая Украину, Сирию и Газу.

Фидан подчеркнул важность отмены санкций против Сирии для ее стабильности и процветания. Также была подчеркнута важность освобождения гражданина США Эдана Александера движением ХАМАС.

Министр иностранных дел Турции и госсекретарь США обменялись мнениями о запланированных переговорах между Россией и Украиной.

Кроме этого, они обсудили подробности предстоящего визита Рубио в Турцию в рамках неофициальной встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится в Анталье 14-15 мая.

Напомним, что президент Украины 12 мая сообщил о разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили ключевые детали встречи в Турции.