Как отметил в разговоре с 24 Каналом кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, Россия действует абсолютно алогично на протяжении всей своей истории и, в частности, в последние годы. В этом контексте нужно рассматривать заявления и действия Кремля.

Важно Зеленский и Путин в Стамбуле: что западные СМИ пишут о встрече и как Кремль требует капитуляции

Все может переиграться

Желиховский предположил, что когда Путин приглашал Зеленского в Турцию, то он не надеялся на то, что президент Украины примет это.

Ранее Москва неоднократно ссылалась на решение официального Киева о невозможности прямых контактов с российским диктатором, и Путин часто об этом вспоминает.

Также глава Кремля, вероятно, рассчитывал на то, что учитывая отвержение Россией 30-дневного перемирия, провозглашенного "коалицией желающих" в Киеве 11 мая, ни Зеленский, ни кто-либо другой из участников, не поддержит переговоры в Турции.

Кроме того, сам Путин не признает легитимным президента Зеленского. Он и российские пропагандисты неоднократно об этом говорили. Поэтому он так же загнал себя в эту ловушку,

– отметил эксперт-международник.

Было много факторов, по его мнению, которые давали Путину надежду, что Владимир Зеленский не поедет в Турцию ради того, чтобы встретиться с ним. Однако президент Украины принял этот вызов и сразу согласился.

Здесь дело не в том, что Дональд Трамп якобы принуждал украинскую сторону. Это, по мнению кандидата политических наук, абсолютно сознательное решение даже несмотря на определенные ограничения, которые существуют в украинском законодательстве, или решения, которые были приняты во время встречи "коалиции желающих".

Это абсолютно нормально, если Украина использует такую возможность, потому что официальный Киев заинтересован в мирном урегулировании и в том, чтобы не гибли люди, не уничтожались наши города, инфраструктура и т.д,

– отметил Станислав Желиховский.

Вопрос в том, по словам кандидата политических наук, пойдет ли российский диктатор на это, ведь пока трудно представить, как это даже может происходить. Поэтому нельзя исключать то, что Кремль накануне может осуществить провокации, чтобы ни одна из сторон не приехала в Турцию.

В то же время все может переиграться и встреча состоится. Особенно, по мнению эксперта-международника, если на ней будет присутствовать Дональд Трамп. Тогда, возможно, стороны начнут переговорный процесс уже в практической плоскости.

Отметим, что президент США также может приехать в Стамбул 15 мая, где, вероятно, состоятся переговоры Украины и России. Дональд Трамп надеется, что Зеленский и Путин также примут участие в переговорах. Трамп считает, что эта встреча может остановить войну России против Украины.

Президент Украины поддержал намерение Трампа присутствовать на переговорах в Стамбуле. Зеленский считает это "правильной идеей".