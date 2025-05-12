Як зазначив у розмові з 24 Каналом кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, Росія діє абсолютно алогічно впродовж всієї своєї історії і, зокрема, в останні роки. В цьому контексті потрібно розглядати заяви та дії Кремля.

Важливо Зеленський і Путін у Стамбулі: що західні ЗМІ пишуть про зустріч і як Кремль вимагає капітуляції

Все може перегратися

Желіховський припустив, що коли Путін запрошував Зеленського до Туреччини, то він не сподівався на те, що президент України прийме це.

Раніше Москва неодноразово посилалася на рішення офіційного Києва щодо неможливості прямих контактів з російським диктатором, і Путін часто про це згадує.

Також очільник Кремля, імовірно, розраховував на те, що з огляду на відкидання Росією 30-денного перемир'я, проголошеного "коаліцією охочих" у Києві 11 травня, ані Зеленський, ані будь-хто інший з учасників, не підтримає переговори в Туреччині.

Крім того, сам Путін не визнає легітимним президента Зеленського. Він і російські пропагандисти неодноразово про це говорили. Тому він так само загнав себе в цю пастку,

– зауважив експерт-міжнародник.

Було багато чинників, на його думку, які давали Путіну сподівання, що Володимир Зеленський не поїде до Туреччини заради того, щоб зустрітися з ним. Однак президент України прийняв цей виклик і одразу погодився.

Тут річ не у тому, що Дональд Трамп нібито примушував українську сторону. Це, на думку кандидата політичних наук, абсолютно свідоме рішення навіть попри певні обмеження, які існують в українському законодавстві, чи рішення, що були ухвалені під час зустрічі "коаліції охочих".

Це абсолютно нормально, якщо Україна використає таку можливість, тому що офіційний Київ зацікавлений в мирному врегулюванні та у тому, щоб не гинули люди, не знищувалися наші міста, інфраструктура тощо,

– наголосив Станіслав Желіховський.

Питання у тому, за словами кандидата політичних наук, чи піде російський диктатор на це, адже наразі важко уявити, як це навіть може відбуватися. Тому не можна виключати те, що Кремль напередодні може здійснить провокації, щоб жодна зі сторін не приїхала до Туреччини.

Водночас все може перегратися і зустріч відбудеться. Особливо, на думку експерта-міжнародника, якщо на ній буде присутній Дональд Трамп. Тоді, можливо, сторони розпочнуть переговорний процес вже у практичній площині.

Зазначимо, що президент США також може приїхати до Стамбула 15 травня, де, імовірно, відбудуться переговори України та Росії. Дональд Трамп сподівається, що Зеленський та Путін також візьмуть участь у перемовинах. Трамп вважає, що ця зустріч може зупинити війну Росії проти України.

Президент України підтримав намір Трампа бути присутнім на переговорах у Стамбулі. Зеленський вважає це "правильною ідеєю".