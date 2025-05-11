Об этом в воскресенье, 11 мая, пропагандистским СМИ рассказал помощник диктатора Юрий Ушаков, передает 24 Канал.

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Что известно об условии Путина

Возможные переговоры в Турции, по требованию агрессора, должны происходить с учетом результатов "прерванных в 2022 году переговоров" и ситуации "на земле".

С учетом этого (итогов переговоров 2022 года – 24 Канал), с учетом, естественно, реальной ситуации,

– сказал Ушаков.

Отвечая на вопрос о российской делегации и ее руководителе, помощник отметил: "Президент даст команду, тогда объявим".